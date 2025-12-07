Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u set vermeden geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u konuk etti.
Eczacıbaşı Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, 6. galibiyetini elde etti. Zeren Spor ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Nicoletti, Meliha Diken)
Zeren Spor: Malinov, Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Mihajlovic, Janset Erkul, Ceren Önal, Eylül Karadaş)
Setler: 25-22, 25-19, 25-19
Süre: 87 dakika (29, 27, 31)
