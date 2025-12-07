07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Trabzonspor, 1207 Antalyaspor'u farklı geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, 1207 Antalyaspor'u farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 5-0 yendi.
 
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta, bordo mavililer 10. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in golüyle 1-0 öne geçti.
 
Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 34. dakikada Chioma Olise'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
 
Trabzonspor, 66. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in ayağından 3. golünü buldu.
 
Bordo mavililer, 80. dakikada Fatma Kara'nın attığı golle konuk ekibin ağlarını yeniden havalandırdı.
 
Ev sahibi takım, 88. dakikada Fatma Sare Öztürk'ün golüyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
