07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak'tan "ilk" mesaj

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak'tan "ilk" mesaj geldi.

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak'tan 'ilk' mesaj
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik direktörünü en kısa zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Başkent ekibi, yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçta sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Çakmak, Fatih Karagümrük maçının ardından AA muhabirine açıklamasında, "Tribünde, televizyon başında ya da başka bir yerde heyecanla galibiyeti bekleyen taraftarlar kadar biz de heyecanlıydık. Dün hayatımızın, en garip ama en gurur verici günlerinden birini yaşadık. Onun arkasından bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Futbolcularımıza ve her ne kadar son maçı da olsa Volkan Demirel'e, gösterdikleri performans ve galibiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Teknik direktör Volkan Demirel'in istifasıyla ilgili "Hoca'nın kendi kararı, saygı duyduk." diyen Çakmak, "Yeni teknik direktör arayışımız hemen başladı. Zaten biz yıllardır bu günlere hazırlandığımız için hazırız. Taraftarımızın endişelenmesin. En kısa zamanda, yeni hocamızla da anlaşacağız. Dün gördük ki Gençlerbirliği başkansız kalmaz. Yarın da hocasız kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, Gençlerbirliği'nin "olağanüstü" bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Koşullar oldukça sert. Camia beni tanıyor. Arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda da söyledim, Gençlerbirliği için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kulübün mali tablosuna da değinen Çakmak, "Genel kuruldan önce de bu konuda bilgi sahibiyim. Yarın arkadaşlarla gün boyu toplantı gerçekleştireceğiz. Mali tablo oldukça zor ama çözüm üretmek için motivasyonumuz tam." diyerek sözlerini tamamladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.