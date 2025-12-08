Neymar, çocukluk aşkına ilaç oldu!

Brezilya Serie A'nın 38. haftasında Santos, Cruzeiro'yu konuk etti.



Urbano Caldeira Stadı'nda oynanan ve Neymar'ın ilk 11'de başladığı mücadeleyi Santos 3-0 kazandı.



Santos'un gollerini 26. ve 28. dakikalarda Thaciano ve 60. dakikada Joao Schmidt kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Santos, puanını 47'ye yükselterek ligde kalmayı başardı.



NEYMAR'IN SİHRİ



Bir süredir menisküs sakatlığına rağmen ameliyat olmayı reddedip forma giyen Neymar, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u adeta küme düşmekten kurtardı.



