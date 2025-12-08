Crystal Palace, deplasmanda derbiyi kazandı!

İngiltere Premier League'nin 15. haftasında Fulham, Crystal Palace'ı konuk etti.



Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-1 kazandı.



Crystal Palace'ın gollerini 20. dakikada Nketiah ve 87. dakikada Guehi kaydetti. Ev sahibi Fulham'ın tek golü ise 38. dakikada Harry Wilson'dan geldi.



İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenen Crystal Palace, Nisan 2017'den bu yana ilk kez Premier Lig'de art arda iki Londra derbisi kazandı.



Crystal Palace bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.



Fulham önümüzdeki hafta Burnley'e konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Manchester City ile karşılaşacak.



