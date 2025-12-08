07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Crystal Palace, deplasmanda derbiyi kazandı!

İngiltere Premier League'nin 15. haftasında Crystal Palace, Fulham'ı deplasmanda 2-1 yendi.

calendar 08 Aralık 2025 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace, deplasmanda derbiyi kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier League'nin 15. haftasında Fulham, Crystal Palace'ı konuk etti.

Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-1 kazandı.

Crystal Palace'ın gollerini 20. dakikada Nketiah ve 87. dakikada Guehi kaydetti. Ev sahibi Fulham'ın tek golü ise 38. dakikada Harry Wilson'dan geldi.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenen Crystal Palace, Nisan 2017'den bu yana ilk kez Premier Lig'de art arda iki Londra derbisi kazandı.

Crystal Palace bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.

Fulham önümüzdeki hafta Burnley'e konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Manchester City ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
