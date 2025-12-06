İtalya Ligi'nde 14. hafta maçında Inter, üst sıralarda yer alan Como'yu ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Lautaro Martinez, 59. dakikada Marcus Thuram, 81. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 86. dakikada Carlos Augusto kaydetti.
Maçta 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 12. lig maçında 6 golüne ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 30'a yükseltti. Como 24 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde Inter gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak. Como, Roma deplasmanına çıkacak.
