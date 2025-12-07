07 Aralık
Trabzonspor, Ernest Muçi ile zirve takibini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 22:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Ernest Muçi ile zirve takibini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ile 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada Dennis kaydetti.

MUÇI'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL


Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR'DA İKİ İSİM BEŞİKTAŞ'A KARŞI CEZALI

Trabzonspor'da 73. dakikada sarı kart gören Paul Onuachu ile 78. dakikada direkt kırmızı kart gören Wagner Pina, 16. haftada Beşiktaş ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.

Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR, 2. SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken puanını 34'e yükseltti. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle 15. haftayı 36 puanla lider durumdaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

GÖZTEPE SAHASINDA İLK KEZ KAYIP

Bu sezon ligde ilk defa kendi sahasında kaybeden Göztepe, 26 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Göztepe, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

FATİH TEKKE'DEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçında İzmir temsilcisi kadroda değişliğe gitmezken, Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe'de, sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı, kadroya alınmadı.

Göztepe mücadeleye Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

Trabzonspor'un ilk 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Tribünlerin tamamının dolduğu görülürken, ısınmaya çıkan 2 takımın futbolcuları taraftarları birlikte selamladı.

Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 



İLK TEHLİKE TRABZONSPOR'DAN

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ernest Muçi ile pozisyona giren Trabzonspor, Muçi'nin sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Lis'i geçemedi.

GÖZTEPE, ONANA'YA TAKILDI

Göztepe, ilk yarı bitmeden gole yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, ceza sahası sağ çaprazında Juan'ın gelişine vurduğu topta kaleci Onana'yı geçemedi.

TRABZONSPOR, MUÇI İLE ÖNDE!

Trabzonspor, 46. dakikada öne geçti. Zubkov'un pasıyla savunma arkasına sarkan Muçi, önce kaleci Lis'in üstünden aşırtmak istedi. Ancak Lis topu çıkardı. Seken topu takip eden Muçi, dar açıdan boş kaleye golünü attı. 



İNANILMAZ KARAMBOL: 3 KEZ ÇİZGİDEN ÇIKTI

Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterirken Göztepe, gole çok çok yaklaştı. Trabzonspor kale çizgisinde Göztepeli futbolcuların attığı 3 şut art arda bordo-mavili oyuncular tarafından kurtarıldı. Müthiş bir karambol yaşandı ancak gol çıkmadı.

MUÇI YENİDEN SAHNEDE

Trabzonspor'da sahneye 76. dakikada yeniden Ernest Muçi çıktı. Bordo-mavililerin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Zubkov topu uzak noktadaki Muçi'nin ayağına yolladı. Muçi gelişine vurdu, top ağlara gitti.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ

Trabzonspor'da Wagner Pina, dakikalar 78'i gösterirken Janderson'u gole giderken düşürdü. Hakemin kararı direkt kırmızı kart oldu. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

GÖZTEPE, FARKI 1'E İNDİRDİ

Göztepe'nin Olaitan ile kullandığı serbest vuruş kaleci Onana'dan Dennis'in önüne sekti. Topu önünde bulan Dennis, sağ ayağıyla gelişine vuruşunda 85. dakikada farkı 1'e indirdi. 



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasında defansın arkasına sarkan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunu kaleci Lis, çıkardı. Topu önünde bulan Muçi, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeşler ceza sahası önünden kaptığı topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Trabzonspor atağında Muçi, sağ kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Onuachu'ya gönderdi. Onuachu'nun defansı çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunda topu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

67. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın yerden sert şutunu kaleci Onana güçlükle çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan'ın şutu bu kez defanstan sekip yükseklik kazandı. Altı pas içerisindeki Janderson'un kafayla göndermek istediği topu, defans çizgiden çıkardı.

77. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Zubkov, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası sol çizgisi önündeki Muçi'ye gönderdi. Muçi'nin vuruşunda defansa da çarpan top, kaleci Lis'in yanından ağlarla buluştu: 0-2.

78. dakikada Göztepe atağında defans oyuncusu Pina, ceza sahasına girmeye çalışan Juan'ın düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, Pina'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi önünden Olaitan ile kullanılan serbest vuruşta kaleci Onana topu çeldi. Dennis, ceza sahası sol önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, gelişine uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

90+8. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk.90+4 Godoi), Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk.71 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk.51 Olaitan), Janderson (Dk.90+5 Bouajila), Juan

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.90+4 Sikan), Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov (Dk.83 Arif Boşluk), Muçi, Olaigbe (Dk.69 Augusto), Onuachu

Goller: Dk.46, Dk.77 Muçi (Trabzonspor), Dk.84 Dennis (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk.78 Pina (Trabzonspor), Dk.90+8 Rhaldney (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.8 Miroshi, Dk.31 Heliton, Dk.43 Janderson (Göztepe), Dk.45 Ozan Tufan, Dk.73 Onuachu, Dk. 87 Onana (Trabzonspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
