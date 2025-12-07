Anthony Dennis: 'Kolay bir takım değil'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası, Göztepe forması giyen Anthony Dennis değerlendirmelerde bulundu.



Çok zor bir maç olduğunu ifade eden Dennis, "Trabzonspor kolay bir takım değil. Ama biz bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Üç puan almak istiyorduk; sahada her şeyimizi verdik. Fakat bazen olmuyor. Şimdi başımızı kaldırıp çalışmaya devam etmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız." dedi.