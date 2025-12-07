07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

İstanbulspor, Sivasspor'a karşı ikinci yarıda döndü!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

07 Aralık 2025 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İstanbulspor, Sivasspor'a karşı ikinci yarıda döndü!
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada David Sambissa ile Vefa Temel kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 3. galibiyetini elde ederek puanını 18'e çıkarırken, Sivasspor 6. mağlubiyetini yaşarak 20 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta İstanbulspor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Sivasspor, Çorum FK'yi ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 71 Vefa Temel), Mamadou, Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin (Dk. 13 Ömer Faruk Duymaz)


Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Mehmet Talha Şeker), Kamil Fidan (Dk. 86 Malle), Charisis, Badji (Dk. 46 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 67 Ethemi)

Goller: Dk. 17 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Dk. 58 Sambissa, Dk. 80 Vefa Temel (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 43 Vorobjovas, Dk. 64 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
