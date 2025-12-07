Trabzonspor'da Rayyan Baniya sezonu kapattı

Trabzonspor, Göztepe maçı öncesi önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı.
Bordo-mavililerde Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden geçirdiği operasyon nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
STRES KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Ameliyat edilen savunmacıya stres kırığı tanısı konuldu.
Yapılan ilk değerlendirmelere göre Baniya'nın büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtildi.
EKSİKLER KABARIK
Trabzonspor'da Göztepe mücadelesi öncesi eksik listesi oldukça kabardı.
- Kart cezalısı Oulai,
- TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme,
- 25 Kasım'da ameliyat olan Visca,
- Tedavisi süren Savic,
bu kritik maçta forma giyemeyecek isimler arasında.