07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Trabzonspor'da Rayyan Baniya sezonu kapattı

Sol kaval kemiğinden operasyon geçiren Rayyan Baniya'nın stres kırığı nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattığı açıklandı.

07 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Rayyan Baniya sezonu kapattı
Trabzonspor, Göztepe maçı öncesi önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı.
 
Bordo-mavililerde Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden geçirdiği operasyon nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
 
STRES KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU
 
Ameliyat edilen savunmacıya stres kırığı tanısı konuldu.
 
Yapılan ilk değerlendirmelere göre Baniya'nın büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtildi.
 
EKSİKLER KABARIK
 
Trabzonspor'da Göztepe mücadelesi öncesi eksik listesi oldukça kabardı.
 
- Kart cezalısı Oulai,
 
- TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme,
 
- 25 Kasım'da ameliyat olan Visca,
 
- Tedavisi süren Savic,
 
bu kritik maçta forma giyemeyecek isimler arasında.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.