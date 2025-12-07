Zak Brown: 'Max denen adamı yenmek zor oldu'

McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri'ye sahip olmanın 'rüya gibi' olduğunu itiraf etti.Sezonu değerlendiren Brown, "Lando ve Oscar'ın son ana kadar yarışmasına izin verdik. Çoğu insan bunun imkansız olduğunu düşündü ama bu iki adamın takımınızda olması tam bir rüya gibi. Oscar ve Lando tüm yıl müthişti. Kolay olmadı. Max denen bu adamı yenmek gerçekten zor, bu yüzden bu büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.Zak Brown, "Herkes için hak edilmiş bir şampiyonluk. Fabrikaya dönüp tüm ekiple kutlama yapmayı dört gözle bekliyorum." dedi.McLaren CEO'su, "İki harika yarış pilotuna sahibiz. Tıpkı Nico Rosberg ve Lewis Hamilton zamanında olduğu gibi, her şey son yarışa kaldı. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasıyla gurur duyuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.