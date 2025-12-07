07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Zak Brown: "Max denen adamı yenmek zor oldu"

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan McLaren'in CEO'su Zak Brown açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Aralık 2025 20:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri'ye sahip olmanın 'rüya gibi' olduğunu itiraf etti.

Sezonu değerlendiren Brown, "Lando ve Oscar'ın son ana kadar yarışmasına izin verdik. Çoğu insan bunun imkansız olduğunu düşündü ama bu iki adamın takımınızda olması tam bir rüya gibi. Oscar ve Lando tüm yıl müthişti. Kolay olmadı. Max denen bu adamı yenmek gerçekten zor, bu yüzden bu büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"


Zak Brown, "Herkes için hak edilmiş bir şampiyonluk. Fabrikaya dönüp tüm ekiple kutlama yapmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

"TIPKI ROSBERG VE HAMILTON GİBİ"

McLaren CEO'su, "İki harika yarış pilotuna sahibiz. Tıpkı Nico Rosberg ve Lewis Hamilton zamanında olduğu gibi, her şey son yarışa kaldı. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasıyla gurur duyuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

