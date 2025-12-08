08 Aralık
Fenerbahçe'de duraklama dönemi

Ligde ve Avrupa'da 5 Ekim'den sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, bu kulvarlarda oynadığı son 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Hücumda da sıkıntı yaşamaya başladı.

Fenerbahçe'de duraklama dönemi
Domenico Tedesco yönetiminde şaha kalkan Fenerbahçe, duraklama dönemine girdi.

Özellikle 5 Ekim'deki Samsunspor maçının ardından ligde çıktığı Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip kalelere tam tamına 18 gol bıraktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Avrupa Ligi'nde de Stuttgart'ı tek golle devirdi ve üst üste oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

3 MAÇTA ETKİSİNİ YİTİRDİ


Ancak Fenerbahçe'nin bu üstün oyunu, son maçlarda etkisini yitirdi. 27 Kasım'daki Ferencvaros mücadelesinde geriye düşen sarı-kanarya, maçı 1-1 bitirdi. Ardında evinde konuk ettiği Galatasaray karşısında da beraberliği 90+5'te kurtardı. Cumartesi akşamı Başakşehir deplasmanından yine aynı skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe, bu üç maçta da hücumsal anlamda sıkıntı yaşadı. Taraftarlar ve camia Brann mücadelesi yeniden bir çıkış olarak görüyor. 

 
