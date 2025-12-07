07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-057'
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
1-160'
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-0DA
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Trabzonspor'un yeni stoperi: Paul Onuachu!

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Göztepe maçının son anlarında stoper mevkisinde görev aldı.

calendar 07 Aralık 2025 23:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yeni stoperi: Paul Onuachu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Şampiyonluk mücadelesini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi'nin golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Mücadelede 2-0 önde olan bordo mavililer, 78'de Wagner Pina'nın atılmasıyla birlitkte 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekip, Anthony Dennis'in golü sonrasında farkı bire indirirken Fatih Tekke'den flaş bir hamle geldi.

Deneyimli çalıştırıcı, Paul Onuachu'yu stopere çekerek ilginç bir taktiğe geçiş yaptı. Nijeryalı futbolcu, uzatmalarla birlikte 20 dakika civarında savunmada görev aldı. Müdahaleleriyle de zaman zaman kritik anlara imza attı.


TEKKE'DEN STOPER AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
