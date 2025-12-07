Ozan Tufan: 'Onuachu'nun defansa gelmesi..'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Mücadelenin ardından Trabzonspor forması giyen tecrübeli futbolcu Ozan Tufan konuştu.
Ozan Tufan, "10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum." şeklinde konuşarak maçı değerlendirdi.
