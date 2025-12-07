Galatasaray Daikin geriden gelip kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, THY'yi konuk etti.



Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Galatasaray Daikin 3-1 kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren setler 23-25, 25-22, 25-13 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, ligdeki 7. galibiyetini aldı. THY ise bu sezon 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek. THY ise sahasında Aydın Büyükşehir Bld. ile karşılaşacak.



