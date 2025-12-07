Beşiktaş'ta Rafa Silva göz boyuyor!

Kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Takımın kötü gidişatı nedeniyle ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, yaklaşık 1 aydır antrenman ve maçlara çıkmıyordu. Portekizli, takımla birlikte çalışmalara başladı.



ANTRENMANA ÇIKMA SEBEBİ



Portekiz basınından Record, Rafa Silva'nın idmanlara dönüşünü göz boyama olarak değerlendirdi. Record'a göre Rafa, menajerinin de yönlendirmesiyle ceza almamak için antrenmanlara çıkmaya başladı.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın adı eski takımı Benfica ile anılıyor. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asist kaydetti.