Beşiktaş'ta Rafa Silva göz boyuyor!

Beşiktaş'ta sakatlığını gerekçe göstererek maçlara çıkmayan Rafa Silva, takımla antrenmanlara başladı. Adı Benfica ile anılan Portekizli futbolcunun antrenmanlarda yer almasının sebebi belli oldu.

calendar 07 Aralık 2025 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva göz boyuyor!
Kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Takımın kötü gidişatı nedeniyle ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, yaklaşık 1 aydır antrenman ve maçlara çıkmıyordu. Portekizli, takımla birlikte çalışmalara başladı.

ANTRENMANA ÇIKMA SEBEBİ

Portekiz basınından Record, Rafa Silva'nın idmanlara dönüşünü göz boyama olarak değerlendirdi. Record'a göre Rafa, menajerinin de yönlendirmesiyle ceza almamak için antrenmanlara çıkmaya başladı.



BENFICA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR 

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın adı eski takımı Benfica ile anılıyor. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

KONTRATI HAZİRAN 2027'DE BİTECEK

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asist kaydetti.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
