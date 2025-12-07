Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Semedo

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo hakkında resmi bir sakatlık açıklaması yaptı.



Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi ve başarılı oyuncunun yaklaşık 2–4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Semedo'nun, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Nelson Semedo'nun kaçırması beklenen maçlar:



- Brann



- Konyaspor



- Eyüpspor



- Beşiktaş



