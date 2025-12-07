07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-057'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-058'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-072'

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Semedo

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Nelson Semedo hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

calendar 07 Aralık 2025 14:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 14:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Semedo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo hakkında resmi bir sakatlık açıklaması yaptı.

Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi ve başarılı oyuncunun yaklaşık 2–4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



Semedo'nun, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Nelson Semedo'nun kaçırması beklenen maçlar:

- Brann

- Konyaspor

- Eyüpspor

- Beşiktaş

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
