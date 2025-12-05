05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

"Pelicans, Zion Williamson dönemini bitirmeye hazır" iddiası

New Orleans Pelicans, son sakatlık haberinin ardından Zion Williamson ile yolları ayırmaya hazır görünüyor.

Takım, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle yıldız oyuncudan beklenen verimi alamadığı için yeniden yapılanma kararı almış durumda.

Pelicans, Williamson'ın adductor (kasık bölgesi) sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. ClutchPoints'ten Chris Dodson'ın, NBA muhabiri Brett Siegel'e dayandırdığı habere göre, New Orleans artık Williamson için gelecek vaat eden ilk ciddi teklifi kabul etmeye hazır.


Williamson'ın sakatlık geçmişi yalnızca takımın planlarını zora sokmakla kalmayıp, takas değerini de belirsizleştiriyor. Sürekli yaşanan sakatlıklar nedeniyle Pelicans'ın ritim yakalaması her defasında kesintiye uğradı.

Haberlere göre Pelicans'ın önceliği maaş boşluğu yaratmak ve geleceğe yönelik draft hakları toplamak. Timberwolves'un Julius Randle, bir ilk tur seçim hakkı ve genç bir oyuncudan oluşan paketle Pelicans'ın ilgisini çekebileceği belirtiliyor.

New Orleans cephesinin amacı, kadroyu yeniden kurarak Jeremiah Fears, Derik Queen ve Trey Murphy III gibi genç oyuncular etrafında yeni bir çekirdek oluşturmak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
