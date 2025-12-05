New Orleans Pelicans, son sakatlık haberinin ardından Zion Williamson ile yolları ayırmaya hazır görünüyor.Takım, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle yıldız oyuncudan beklenen verimi alamadığı için yeniden yapılanma kararı almış durumda.Pelicans, Williamson'ın adductor (kasık bölgesi) sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. ClutchPoints'ten Chris Dodson'ın, NBA muhabiri Brett Siegel'e dayandırdığı habere göre, New Orleans artık Williamson için gelecek vaat eden ilk ciddi teklifi kabul etmeye hazır.Williamson'ın sakatlık geçmişi yalnızca takımın planlarını zora sokmakla kalmayıp, takas değerini de belirsizleştiriyor. Sürekli yaşanan sakatlıklar nedeniyle Pelicans'ın ritim yakalaması her defasında kesintiye uğradı.Haberlere göre Pelicans'ın önceliği maaş boşluğu yaratmak ve geleceğe yönelik draft hakları toplamak. Timberwolves'un Julius Randle, bir ilk tur seçim hakkı ve genç bir oyuncudan oluşan paketle Pelicans'ın ilgisini çekebileceği belirtiliyor.New Orleans cephesinin amacı, kadroyu yeniden kurarak Jeremiah Fears, Derik Queen ve Trey Murphy III gibi genç oyuncular etrafında yeni bir çekirdek oluşturmak.