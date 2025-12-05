05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Barcelona Başkanı Laporta'dan Real Madrid'e gönderme!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaptığı transfer açıklamasıyla Real Madrid'e göndermede bulundu.

calendar 05 Aralık 2025 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
"HEPİMİZ AYNI KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer konusu hakkında konuşan Laporta, "Dünya çapında bir oyuncu transfer etmek mi? Evet ama sadece gerçekten ihtiyacımız varsa olur.

Aynı takımda çok fazla büyük yıldız olması işe yaramaz, bunu yakın çevremizden çok iyi görebiliyoruz. (Gülerek) Evet, hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Laporta'nın bu sözleri Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
