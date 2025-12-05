Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın gözaltı gerekçesi olarak, "Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" gösterildi.
Gözaltına alınan Mert Hakan'ın evinde de arama gerçekleştirildi.
