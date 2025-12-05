Verstappen: 'Daha iyi olmalıyız'

Max Verstappen, Yas Marina'da cuma günü gerçekleşen her iki antrenman seansını da ikinci sırada tamamladı. İki seansta da zirvede Lando Norris yer aldı.
Red Bull pilotu, Abu Dabi hafta sonunun açılış gününü değerlendirirken; hem tek turda hem de uzun sürüş temposunda hâlâ gelişime ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Verstappen, "Aslında oldukça iyiydi."
"Araçtan genel olarak memnunum ama biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Hâlâ yeterince hızlı değiliz fakat bizim için fena bir aralıkta değiliz."
"Ortada kapatmamız gereken bir fark var gibi duruyor. Biz sadece mümkün olan en iyi aracı piste çıkarmaya çalışacağız. Gece boyunca ne kadar daha fazla zaman bulabileceğimize bakacağız."
"Hem tek turda hem de yarış temposunda daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.
