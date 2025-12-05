05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Verstappen: "Daha iyi olmalıyız"

Max Verstappen, Abu Dabi'deki cuma gününün ardından Red Bull aracıyla ilgili konuştu.

calendar 05 Aralık 2025 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Verstappen: 'Daha iyi olmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Max Verstappen, Yas Marina'da cuma günü gerçekleşen her iki antrenman seansını da ikinci sırada tamamladı. İki seansta da zirvede Lando Norris yer aldı.

Red Bull pilotu, Abu Dabi hafta sonunun açılış gününü değerlendirirken; hem tek turda hem de uzun sürüş temposunda hâlâ gelişime ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Verstappen, "Aslında oldukça iyiydi."


"Araçtan genel olarak memnunum ama biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Hâlâ yeterince hızlı değiliz fakat bizim için fena bir aralıkta değiliz."

"Ortada kapatmamız gereken bir fark var gibi duruyor. Biz sadece mümkün olan en iyi aracı piste çıkarmaya çalışacağız. Gece boyunca ne kadar daha fazla zaman bulabileceğimize bakacağız."

"Hem tek turda hem de yarış temposunda daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.