05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Altay'a yönetim dayanmıyor

Camia olarak zor dönemlerden geçen Altay'da yönetim konusunda istikrarsızlık devam ediyor.

05 Aralık 2025 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'a yönetim dayanmıyor
TFF 3'üncü Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı'nın istifa kararı almasıyla, siyah-beyazlı kulüpte yönetim sıkıntısı yeniden ayyuka çıktı. İzmir temsilcisinde 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alınırken, seçilecek yeni yönetim kurulu, son 7 ayda kulübün başına geçecek 3'üncü yönetim olacak.

Siyah-beyazlılarda 28 Mayıs'ta başkanlık koltuğuna oturan Yüksel Gürüz; Sinan Kanlı'nın başlattığı imza kampanyası sonrası kongre kararı almak zorunda kalarak 3 ay dolmadan görevi teslim etti.

Altay'da 23 Ağustos'ta yapılan seçimde koltuğa oturan Sinan Kanlı'nın da dönemi kısa sürdü. Üst üste gelen FIFA dosyalarıyla köşeye sıkışan, bahis soruşturmasında 8 futbolcusunun ceza almasıya gardı iyice düşen Altay yönetimi istifa yolunu seçti.

"Altay'dan bir kuruş alacağım yoktur. Harcadığım her kuruşu örnek olması adına bağışlıyorum" diyen Sinan Kanlı; yatırımcı görüşmelerinin devam ettiğini, kulübü doğru bir başkana devredene kadar çalışacaklarını dile getirdi. Kanlı, Altay'a dışarıdan destek olmaya devam edeceklerini aktardı. Sinan Kanlı yasal olarak başkan olamadığı için kağıt üzerinde ağabeyi Hüseyin Kanlı başkan olarak yazılmıştı.

LİGDE RAKİP ESKİŞEHİR ANADOLU


3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Alanya 1221'e 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay, 6 Aralık Cumartesi günü evinde Eskişehir Anadoluspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 12'nci hafta maçını Asen Albayrak yönetecek.

Ligde 6 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 12 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Eskişehir takımını yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay kazanarak ligde 2'nci kendi sahasındaki ilk galibiyetini almayı istiyor.

4 yıldır transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Altay 2022'de Süper Lig'den düştükten sonra 2024'te 1'inci Lig'e, 2025'te 2'nci Lig'e veda edip amatörün kıyısına gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
