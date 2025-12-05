Bucaspor 3'te 3 peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftada evinde Adana 01 FK'yı 2-1, deplasmanda Elazığspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Bucaspor 1928, 6 Aralık Cumartesi günü evinde Ankaragücü karşısına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak.



Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Ligde 2 puanla son sıradayken, son 3 maçta 7 puan daha toplayarak 9 puana ulaşan İzmir temsilcisi 16'ncı sırada, 16 puanı bulunan Başkent ekibi ise 12'nci basamakta yer alıyor.



Bahis soruşturmasında 7 futbolcusu ceza almasına rağmen 2'de 2 yaparak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Ankaragücü engelini de aşarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.