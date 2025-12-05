Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini İstanbul Gençlik'i de mağlup ederek sürdürmeyi hedefliyor.





Bursa temsilcisi, lige sakatlıkların da etkisiyle kötü başlangıç yaparak, 5 maç üst üste mağlup oldu.Eksiklerin takıma dönmesiyle ivme yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı ve puan cetvelinde 9. sıraya yükseldi.6 Aralık Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden ikincisi sıradaki İstanbul Gençlik ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak Bursa temsilcisi, bu maçtan da zaferle ayrılıp galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor.Başantrenör Cemal Bora Şensoy, iyi mücadele etmelerine rağmen eksiklerin de etkisiyle lige kötü başladıklarını söyledi.Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle ivme yakaladıklarını belirten Şensoy,dedi.Şensoy, kazanarak devam ettikleri için motivasyonlarının tamamen farklı noktada olduğunu vurguladı.Takımdaki pozitif havanın antrenman ve maçlara da yansıdığını anlatan Şensoy, şöyle konuştu:Takım kaptanı Gökgöz:Kaptanlardan Gökhan Gökgöz ise ligde ve kupada şansız bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.Eksiklerin ve yeni transferlerin takıma tekrar adapte olmasıyla lig sıralamasında yükseldiklerini ifada eden Gökgöz, şunları kaydetti:Kaptanlardan Raphael Corre de alınan galibiyetlerle iyi durumda olduklarını söyledi.Önlerinden zorlu ve önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Corre, takımın ne durumda olduğunu görmeleri açısından da önemli bir sınav olacağını dile getirdi.