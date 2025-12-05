05 Aralık
Milli para tekvandocular Zehra ve Fatih dünya şampiyonasına birlikte hazırlanıyor

Engelleri aşarak Türkiye Şampiyonu olan Milli Para Tekvandocular Zehra Orhan ve Fatih Gültekin, gözünü 2026 Dünya Şampiyonası madalyasına dikti.

Milli para tekvandocular Zehra Orhan ile Fatih Gültekin, engelleri aşarak kazandıkları Türkiye şampiyonluklarının ardından 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda başarı için çalışıyor.


Acıpayam ilçesinde 2000 yılında saman makinesine kaptırdığı iki kolunu kaybeden 34 yaşındaki Fatih Gültekin, 4 yıl önce başladığı tekvandoda kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan beden eğitimi öğretmeni 25 yaşındaki Zehra Orhan da 3 yıl önce ilgilenmeye başladığı tekvandoda güzel sonuçlar elde etti.

Zehra ve Fatih, azimli ve özverili çalışmalarıyla katıldıkları çok sayıda yarışmada madalyalar elde etti.

Son olarak 19-22 Eylül'de Ankara'da düzenlenen para tekvando seçmelerinde kendi klasmanlarında şampiyon olan ikili, nisan ayında gerçekleştirilecek 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


Zehra ve Fatih, dünya şampiyonası hazırlıklarını antrenörleri Alper Karbuz yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor. Sporcular, hem madalya kazanmayı hem de kendileri gibi engeli bulunan sporculara örnek olmayı hedefliyor.

Sporla hayata yeniden bağlandı



Evli ve 3 çocuk babası Fatih Gültekin, AA muhabirine, 25 yıl önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaşadığı zorlu sürece rağmen spor sayesinde hayata yeniden bağlandığını söyledi.

Sporun kendisine moral verdiğini vurgulayan Fatih, "Uzun süre amatör futbol oynadım, yüzdüm. Bir arkadaşım tekvandoyu önerdi. Araştırdım, hareketli bir spordu. Ben de hareketli bir insanım. Hocamla tanıştıktan sonra bu yola girdim ve devam ediyoruz." dedi.

Fatih Gültekin, Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyondaki büyüklerimiz dünya şampiyonasına gitmeyi hak ettiğimi söylediler. Bu bizim için çok güzel bir gurur kaynağı oldu. Denizli tarihinde para tekvando branşında ilk altın madalyayı ben aldım. Uluslararası arenada da yine ilk altın madalyayı ben kazandım. İnşallah Para Tekvando Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla geriye döneceğiz ve madalyamızı Türkiye'ye kazandıracağız."


"Dünya sahnesine çıkmak çok büyük bir gurur"



Zehra Orhan ise üniversite yıllarında çıktığı ilk yarışmada Türkiye üçüncüsü olmayı başardığını ifade etti.

Antrenörünün desteğiyle tekvando sevgisinin arttığını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Son yapılan milli takım seçmesinde şampiyon olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bu beni ayrıca motive etti. Sabah akşam antrenmanlar yapıyoruz. Orada milli takım formasını giymek ve dünya sahnesine çıkmak çok büyük bir gurur. Okuldaki öğrencilerim bile 'Hocam gidecek misiniz?' diye soruyor. Onların gözünde bir rol model olmak benim için çok değerli. Bizim gibi insanları gördüğümüzde birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Spor sayesinde çok sayıda arkadaş çevresi edindik, birçok il gezme fırsatımız oldu. Enerjimizi sporla atıyoruz. Herkese sporu tavsiye ediyorum."



Antrenör Alper Karbuz, 20 yıldır sporun içinde olduğunu, Zehra ve Fatih'le gurur duyduğunu belirtti.

Bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiğini dile getiren Karbuz, "Engellerine rağmen bu spora başlayıp belli bir seviyeye geldiler ve şu anda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Devletimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanıyoruz. Sporcularımız da Türkiye'de derece alıyorlar. Denizli tarihinde tekvando branşında ilk kez dünya şampiyonasına sporcu gönderiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu

