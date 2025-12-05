05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A, B ve C gruplarında oynanacak mücadelelerin takvimi belli oldu.

05 Aralık 2025 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.
 
Kupada grup maçların programı şöyle:
 
A GRUBU
 
- 1. Hafta:
 
23, 24 ve 25 Aralık:
 
Galatasaray-RAMS Başakşehir
 
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
 
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
 
Boluspor-Fethiyespor
 
- 2. Hafta
 
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
 
Fethiyespor-Galatasaray
 
RAMS Başakşehir-Boluspor
 
İstanbulspor-Trabzonspor
 
Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
 
- 3. Hafta
 
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
 
Galatasaray-İstanbulspor
 
Trabzonspor-Fethiyespor
 
Boluspor-Corendon Alanyaspor
 
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
 
- 4. Hafta
 
2, 3 ve 4 Mart 2026:
 
Corendon Alanyaspor-Galatasaray
 
RAMS Başakşehir-Trabzonspor
 
Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
 
İstanbulspor-Boluspor
 
B GRUBU
 
- 1. Hafta
 
23, 24 ve 25 Aralık:
 
Samsunspor-ikas Eyüpspor
 
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
 
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
 
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
 
- 2. Hafta
 
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
 
Aliağa Futbol-Samsunspor
 
ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK
 
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor
 
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği
 
- 3. Hafta
 
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
 
Samsunspor-Sipay Bodrum FK
 
TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol
 
Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor
 
Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor
 
- 4. Hafta
 
2, 3 ve 4 Mart 2026:
 
Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor
 
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor
 
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
 
Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK
 
C GRUBU
 
- 1. Hafta
 
23, 24 ve 25 Aralık:
 
Fenerbahçe-Beşiktaş
 
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
 
Kocaelispor-Erzurumspor FK
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
 
- 2. Hafta
 
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
 
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe
 
Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
 
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor
 
Gaziantep FK-Kocaelispor
 
- 3. Hafta
 
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
 
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
 
Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK
 
Kocaelispor-Beşiktaş
 
- 4. Hafta
 
2, 3 ve 4 Mart 2026:
 
Gaziantep FK-Fenerbahçe
 
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
 
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
 
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
