CANLI | FIFA Dünya Kupası kura çekimi!

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yapılıyor. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak.

calendar 05 Aralık 2025 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 20:48
CANLI | FIFA Dünya Kupası kura çekimi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapılıyor.

Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor.

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GRUPLAR

A: Meksika

B: Kanada

C: ABD

D:
E:
F:
G:
H:



Birinci torba:


Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.

TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu. Infantino "Futbol Dünyayı Birleştirir" ödülünü verirken, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedikten sonra heykeli Başkan Trump'a takdim etti.

Infantino "Bu sizin ödülünüz, bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz " diyerek madalyayı Trump'ın boynuna taktı.

