Zootropolis 2 Ne Zaman Çıkacak? Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Animasyon tutkunlarının uzun süredir sorduğu "Zootropolis 2 ne zaman çıkacak?" sorusu nihayet resmi cevabını buldu. İşte yeni filme dair bilmeniz gereken her şey...



Zootropolis 2 Vizyon Tarihi: Takvimlerinizi İşaretleyin!



Walt Disney Animation Studios tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Zootropolis 2 (Zootopia 2), Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 Kasım 2025'te gösterime girecek.

Türkiye'deki sinemaseverler için ise filmin 28 Kasım 2025 Cuma günü vizyondaki yerini alması bekleniyor. İlk filmin üzerinden geçen yaklaşık 9 yılın ardından, bu tarih animasyon severler için büyük bir buluşma günü olacak.

İlk filmde zorlu bir gizemi çözerek Zootropolis Polis Departmanı'nın (ZPD) en gözde ikilisi haline gelen Tavşan Judy Hopps ve Tilki Nick Wilde, bu kez çok daha karmaşık bir görevle karşı karşıya.

Yeni filmin konusu hakkında öne çıkan detaylar şunlar:

Gizemli Sürüngen: Şehre gelen gizemli bir sürüngen olan Gary De'Snake (Ke Huy Quan tarafından seslendiriliyor), Zootropolis'teki memeli düzenini altüst edecek bir karmaşaya yol açıyor.

Gizli Görev: Judy ve Nick, bu yeni tehdidi araştırmak için kılık değiştirerek şehrin daha önce hiç görülmemiş bölgelerine (örneğin "Marsh Market" gibi yeni semtlere) gizli bir yolculuğa çıkacak.

Dostluk Testi: İkilinin bu zorlu süreçte hem dedektiflik yetenekleri hem de birbirlerine olan güvenleri büyük bir sınavdan geçecek.