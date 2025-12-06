Galatasaray evinde 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 26 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı derbide yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 26 lig mücadelesinde 21 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
