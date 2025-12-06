Fatih Tekke: 'Bizim için eşik atlama maçı'

Trabzonspor'da hedef, devre arasına kadar oynanacak 3 maçlık periyodu kayıpsız geçmek. Son iki haftada geri dönüşlerle kritik galibiyetler alan Fırtına, hem moral hem motivasyon olarak yükselişte. İzmir'de Göztepe ile oynanacak mücadele ise bu serinin en zorlu ayağı olarak değerlendiriliyor.



TEKKE RAKİBİ EZBERLETTİ



Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe analizlerini tamamladı. Rakibin oyun yapısını oyuncularına detaylı şekilde aktaran Tekke, temaslı oyun, yoğun pres ve yüksek tempo vurgusu yaptı.

Başarılı teknik adamın değerlendirmesi şöyle:Oyuncularından 90 dakika boyunca aynı iştahı ve mücadeleyi isteyen Tekke, karşılaşmanın önemini şu sözlerle anlattı: