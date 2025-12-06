Sinan Paşalı'dan hakem kararları tepkisi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Sinan Paşalı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, puan ya da puanlar almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Paşalı, müsabakanın çok zor geçeceğini önceden bildiklerini ifade etti.Ankara Keçiörengücü'nün bulunduğu konum ve sahip olduğu puanın rakiplerinin yeteneğini yansıtmadığını aktaran Paşalı, şunları kaydetti: