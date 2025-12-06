Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-021'
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
0-023'
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-024'
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
0-023'
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
0-023'
06 Aralık
QPR-West Bromwich
0-023'
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
1-023'
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
0-023'
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
0-0DA
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-023'
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
0-0DA
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
0-0DA
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
0-1DA
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-045'
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
0-0DA
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
0-022'
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
0-022'
06 Aralık
Newcastle-Burnley
0-023'
06 Aralık
Tottenham-Brentford
0-022'
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
0-06'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
0-0DA
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
0-023'

Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi devam ediyor.

calendar 06 Aralık 2025 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, bugün ve yarın toplam uzunluğu 110 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak.

Umuttepe mevkisindeki 18,22 kilometre uzunluğundaki "Petrol Ofisi Maxima Özel" etabında ilk geçişler sabah saatlerinde başladı. Çok sayıda izleyici, yarışları 8 virajın kuşbakışı izlenebildiği seyirci noktasından takip etti.

Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, 7 Aralık'ta saat 17.25'te Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Rizespor 15 4 5 6 17 22 17
10 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
11 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
12 Konyaspor 15 4 3 8 19 24 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.