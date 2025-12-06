Aynı takımda top koşturan ikiz kızların hedefi milli formayı giymek

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
2-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-351'
06 Aralık
Watford-Norwich City
1-248'
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-136'
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
1-153'
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-041'
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

Aynı takımda top koşturan ikiz kızların hedefi milli formayı giymek

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'nda futbol oynayan Hayrunisa ve Surya Akbulak kardeşler, takımlarına daha çok destek olmak için mücadele ediyor.

Aynı takımda top koşturan ikiz kızların hedefi milli formayı giymek
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'nda forma giyen ikiz kardeşler Hayrunisa ve Surya Akbulak, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Akbulak kardeşler, öğretmenleri ve ailelerinin yönlendirmesiyle futbol tutkularını 6 yıl önce yeşil sahalara taşımaya karar verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'nda futbola başlayan aynı yumurta ikizleri, başarılı performanslarıyla kısa sürede A takıma yükseldi.


Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden takımlarına biri stoper ve biri de sağ bekte oynayarak katkı sağlayan ikiz kardeşler, milli takıma seçilerek hayallerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Antrenman ve maçlarda birlikte top koşturan ikizler, hırsları ve takım içinde dayanışmalarıyla da arkadaşlarına sürekli moral veriyor.

- "Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz"

Hayrunisa Akbulak, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için futbolcu olmaya karar verdiğini söyledi.

İyi bir futbolcu olmak için kendini sürekli geliştirdiğini belirten Hayrunisa, şunları kaydetti:

"Hayalimi gerçekleştirmek için yeşil sahalarda top koşturmaya devam edeceğim. Altı yıldır futbolla ilgileniyorum. İkizimle beraber sürekli sahadayız. Okulda öğretmenim yeteneğimi keşfetti. Bu kulübe yönlendirildim. İkizimle aynı takımda olduğumuz için çok mutluyuz. Milli sporcu olmayı çok istiyoruz."

Kardeşiyle aynı takımda bulunmanın bir avantaj olduğunu ifade eden Surya Akbulak ise "Milli takım formasını giyerek maçlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Allah'ın izniyle milli takıma gideceğiz. Hocalarımız bize çok destek oluyor." diye konuştu.

- "Çalışmalarımıza her zaman renk katıyorlar"

Takımın antrenörü Alican Yıldız da ikizlerin başarılı performans sergilediğini dile getirdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Yıldız, "İkizler takımımızda olduğu için mutluyuz. Pozitif enerjileriyle dışarıda ve antrenmanlarda çalışmalarımıza her zaman renk katıyorlar. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz de desteğimizi esirgemeyeceğiz. Emeği geçen Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
