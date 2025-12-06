Arsenal'e Aston Villa deplasmanında soğuk duş!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-017'
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
0-019'
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-020'
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
0-019'
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
0-019'
06 Aralık
QPR-West Bromwich
0-019'
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
1-019'
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
0-019'
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
0-0DA
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-019'
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
0-045'
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
0-0DA
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
0-145'
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-045'
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
0-0DA
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
0-019'
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
0-019'
06 Aralık
Newcastle-Burnley
0-019'
06 Aralık
Tottenham-Brentford
0-018'
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
0-02'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
0-0DA
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
0-019'

Arsenal'e Aston Villa deplasmanında soğuk duş!

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu.

calendar 06 Aralık 2025 18:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 18:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'e Aston Villa deplasmanında soğuk duş!
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'ya konuk oldu.

Aston Villa'da sol kanattan gelişen atağın akabinde topu takip eden Matty Cash, dar açıdan bulduğu şut ile topu ağlarla buluşturup ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha fazla gol olmadı ve devre arasına 1-0 Aston Villa üstünlüğüyle gidildi. 



Arsenal'in orta alandaki baskısı sonucu gelişen atakta Leandro Trossard, sağ ayağıyla yakın köşeye topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında Kamara'nın verdiği topla buluşan Emiliano Buendia, topu ağlara gönderdi ve Aston Villa 90+5'de 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalanında daha fazla gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Aston Villa galibiyeti ile sonuçlandı.

ARSENAL'İN 11 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Premier Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Arteta'nın öğrencileri, Aston Villa deplasmanına kaybederek uzun bir mağlup olmama serisini kaybetmiş oldu.

Premier Lig'de 9. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlalığıyla ligde 2. sırada yer aldı. Ligde son 11 maçtır kaybetmeyen Londra ekibi Arsenal, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 33 puanla liderliğini koruyor.

Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise West Ham deplasmanına konuk olacak.

