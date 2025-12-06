Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın dün vefat eden torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Erken doğan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 3,5 aylık Can Arbay için Narlıdere ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Uçar ve Arbay ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Can Arbay, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.



Feyyaz Uçar, kızı Özgenur ve damadı Çağdaş Arbay ile taziyeleri kabul etti.



