Süper Lig'in şut lideri Oleksandr Zubkov!

Süper Lig'de kasım ayında en fazla şut pası veren oyuncular sıralanırken ilk sırada Trabzonsporlu Oleksandr Zubkov yer aldı.



Ukraynalı oyuncu 12 şutla başı çekerken onu 11 şutla Göztepe'den Efkan Bekiroğlu takip etti.



2025 şubat ayında Shakhtar'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Ukraynalı isim, bordo mavili forma altında 35 maçta 9 gol ve 7 asist üretti.



PERFORMANSI



Zubkov bu sezon ise 14 lig maçında 1 gol ve 3 asist üretti.







