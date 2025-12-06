Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa Arda Çakmak seçildi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak getirildi.



Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, ATO Congresium Zelve Salonu'nda yapıldı.



Genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan çekildi.

Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi üzerine divan başkanı Deniz Aksoy'un "açık oylama" önerisi, delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.Yapılan açık oylama sonucu Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı oldu.Çakmak, seçimin ardından yaptığı konuşmada,dedi.Uzun süre İlhan Cavcav ile çalıştığının altını çizen Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:Gençlerbirliği'nin Trendyol Süper Lig'de yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağını hatırlatan Çakmak,diye konuştu.Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berşan Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ethem Koşar, Ertuğrul Cem Cihan.Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.