Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa Arda Çakmak seçildi

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
2-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-351'
06 Aralık
Watford-Norwich City
1-248'
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-136'
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
1-153'
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-041'
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak getirildi.

06 Aralık 2025 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak getirildi.

Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, ATO Congresium Zelve Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan çekildi.



Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi üzerine divan başkanı Deniz Aksoy'un "açık oylama" önerisi, delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan açık oylama sonucu Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı oldu.

Çakmak, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Biraz değişik bir kongre oldu. Beni tanıyan tanır, zaten 'Gençlerbirlikli'yim, 40 senedir bu kulübün içindeyim." dedi.

Uzun süre İlhan Cavcav ile çalıştığının altını çizen Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var. Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu. Yanlış da anlamayın. Hepsi 'Gençlerbirlikli' bu arada. O konuda hiç tereddüdünüz olmasın."

Çakmak, Gençlerbirliği'ni yürekten sevdiğini belirterek, "1980'den beri kulübün içindeyim. Yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği, şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç üyemiz var, kaç lira alacağımız var... İlk işimiz, bu hafta içerisinde bunları internet sitemizden açıklamak olacak. Kimin alacağı, kimin borcu var, hepimiz göreceğiz. Ondan sonra da elimden geldiği kadar adım adım bunu düzeltmeye çalışacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de 'Arkadaşlar benden bu kadar, gelen gelsin yapsın.' diye bunu rahatlıkla söylerim. Problemlerimiz var mı, var. Problemimiz büyük mü, büyük. Ama hepimiz bu işi çözmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Trendyol Süper Lig'de yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağını hatırlatan Çakmak, "Dün gece aklıma geldi. Kaderin bir tesadüfü müdür, bilmiyorum. Hacettepespor başkanı oldum, ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük'le oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı kazanacağız, kulübü de iyi yerlere getireceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berşan Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ethem Koşar, Ertuğrul Cem Cihan.

Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
