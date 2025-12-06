Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi: Fenerbahçe - Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, 7 Aralık Pazar günü Galatasaray GAİN'i konuk edecek.



Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Hatice Aydin yönetecek.



İki ekip, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk 10 haftasında puan kaybetmedi.



Ligde 10'da 10 yapan iki takımdan Galatasaray GAİN, artı 2 averaj farkla Fenerbahçe arsaVev'in önünde lider durumda bulunuyor.



Derbi sonucunda iki ekipten en az biri, bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayacak.



