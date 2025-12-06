Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu: 4 eksik!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-021'
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
0-023'
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-024'
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
0-023'
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
0-023'
06 Aralık
QPR-West Bromwich
0-023'
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
1-023'
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
0-023'
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
0-0DA
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-023'
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
0-0DA
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
0-0DA
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
0-1DA
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-045'
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
0-0DA
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
0-022'
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
0-022'
06 Aralık
Newcastle-Burnley
0-023'
06 Aralık
Tottenham-Brentford
0-022'
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
0-06'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
0-0DA
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
0-023'

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu: 4 eksik!

Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İzmir'e gitti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.


Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

⁠Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, ⁠Felipe Augusto, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Rizespor 15 4 5 6 17 22 17
10 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
11 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
12 Konyaspor 15 4 3 8 19 24 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
