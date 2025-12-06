Shakhtar Donetsk berabere kaldı, liderliği kaptırdı!

Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka, Shakhtar Donetsk'i konuk etti.



Kolos Stadium'da oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.



Arda Turan'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve liderliği LNZ Cherkasy'e kaptırdı.



Shakhtar Donetsk'in puanı bu beraberlikle birlikte 32'ye yükseldi. Kolos Kovalivka da puanını 24 yaptı.



Arda Turan'ın öğrencileri, 16. haftada sahasında Epitsentr ile karşılaşacak. Kolos ise Kryvbas deplasmanına gidecek.



