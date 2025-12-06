Fatih Tekke: 'Başarının sırrı kelebek etkisi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres Gazetesi'nin kendisine yaptığı ziyarette önemli değerlendirmelerde bulundu.





"KELEBEK ETKİSİ VAR"



Başarının bazen küçük ayrıntılarda saklı olduğunu belirten Tekke, "Merhum Yazar Alev Alatlı'nın çok sevdiğim 'kelebek etkisi' söylemi var. Küçük dokunuşların, büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir bize. Maçta yaptığım değişiklikten çok, belki de değişikliğin kaçıncı dakikada yapıldığı önemli olabilir. Verdiğim taktikten çok, söylediğim bir sözün etkisi daha büyük olabilir. Ama mutlaka bir kelebek etkisi vardır" ifadelerini kullandı.





"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"



Deneyimli çalıştırıcı, Trabzon şehriyle ilgili soruya da "Bence dünyanın en güzel şehri. Fakat, güzel olduğu kadar da zor. Trabzonspor camiası olarak bizim şehre baktığımız açıyla, şehrin bize baktığı açı bazen aynı olmuyor" cevabını verdi.