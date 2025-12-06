Galatasaray'dan hakem tepkisi: 'Görmeyenler için'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyona tepki gösterdi.



Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalede kırmızı kart beklentisinin karşılanmadığını belirten Galatasaray, söz konusu pozisyonun görüntüsünü paylaşarak "Görmeyenler için" ifadelerini kullandı.









Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025