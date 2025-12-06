Konyaspor ve Rizespor'un galibiyet hasreti bitmedi!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Rizespor 45+2'de Samet Akaydin ile ilk yarıyı önde kapattı. Konyaspor 66. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle maçın skorunu belirledi. Konyaspor'daki görevinden 3 Kasım tarihinde ayrılan Recep Uçar 1 ay sonra eski takımına konuk oldu.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un Süper Lig'deki kazanamama serisi 5 maça, Çaykur Rizespor'unki ise 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Konyaspor 16 puan olurken, Rizespor 15 puan oldu.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.
21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.
90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)
Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)