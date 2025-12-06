Konyaspor ve Rizespor'un galibiyet hasreti bitmedi!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-0
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-2
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
0-147'
06 Aralık
Hartberg-LASK
2-146'
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
1-1DA
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
1-074'
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
1-0IPT
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-1
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
3-0
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
1-1
06 Aralık
QPR-West Bromwich
3-1
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
4-0
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
3-1
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
0-273'
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
1-1
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-0
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-0
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
0-0
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
1-1DA
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
2-0
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
1-1
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
2-1
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-5
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
3-1
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
0-0
06 Aralık
Everton-N. Forest
3-0
06 Aralık
Nantes-Lens
1-1DA
06 Aralık
M.City-Sunderland
3-0
06 Aralık
Newcastle-Burnley
2-1
06 Aralık
Tottenham-Brentford
2-0
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
1-088'
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
3-1
06 Aralık
Inter-Como
0-04'
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
2-0

Konyaspor ve Rizespor'un galibiyet hasreti bitmedi!

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 06 Aralık 2025 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 19:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor ve Rizespor'un galibiyet hasreti bitmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
 
Rizespor 45+2'de Samet Akaydin ile ilk yarıyı önde kapattı. Konyaspor 66. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle maçın skorunu belirledi. Konyaspor'daki görevinden 3 Kasım tarihinde ayrılan Recep Uçar 1 ay sonra eski takımına konuk oldu.
 
Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un Süper Lig'deki kazanamama serisi 5 maça, Çaykur Rizespor'unki ise 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Konyaspor 16 puan olurken, Rizespor 15 puan oldu.
 
Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
 
15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.
 
21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
 
35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
 
45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
 
65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
 
72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
 
84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
 
88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.
 
90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.
 
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
 
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
 
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
 
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)
 
Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.