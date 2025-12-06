Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
0-028'
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0DA
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
15:30
06 Aralık
Derby County-Leicester City
15:30
06 Aralık
Watford-Norwich City
15:30
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
0-365'
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
16:00
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
15:30
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
16:00
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray, Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydiği 14 Eylül 2024 tarihli Çaykur Rizespor maçından bugüne kadar çıktığı 69 resmi karşılaşmada 160 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 55 maçta 48 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu kaydetti.



BU SEZON 11 GOL ATTI 

Nijeryalı yıldız Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 kez rakip ağları sarstı.

Sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maça çıkan Osimhen, toplamda 14 müsabakada görev aldı.

Nijeryalı santrfor, Avrupa'daki müsabakalarda 6 gol kaydederken, ligde de 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıldız isimlerle gol krallığı mücadelesi veriyor.

Bu sezon Avrupa'da attığı gollerle takımı sırtlayan Osimhen, "Devler Ligi"nde çıktığı 3 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 9 kez ağları sarsan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinci sırada bulunuyor.

Nijeryalı yıldızı beşer golle Bayern Münih'in İngiliz santrforu Harry Kane ve Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland takip ediyor.

SARI KIRMIZILI TAKIMIN EN GOLCÜ 5. YABANCI FUTBOLCUSU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Son olarak dün oynanan Samsunspor karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 48. golüne ulaşan Nijeryalı yıldız, kulüp tarihinin en skorer 4. yabancı futbolcusu olmaya çok yaklaştı. Osimhen, 4 kez daha ağları sarması halinde Fransız Bafetimbi Gomis'i bu alanda geçerek, 4. sıraya yerleşecek.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro Icardi 68, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

SARI KIRMIZILI FORMAYLA AVRUPA KUPALARINDA 12 GOL ATTI 

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 kez rakip ağları sarstı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, Galatasaray'da çıktığı 10 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Nijeryalı yıldız, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 9 17 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 14 31 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
