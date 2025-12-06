Sadettin Saran, maç öncesi konuşacak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi için flaş bir karar aldı.
A Spor'un aktardığına göre Saran, karşılaşma öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Sadettin Saran son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüşerek toplantı randevusu almıştı.
Sadettin Saran'ın Galatasaray - Samsunspor maçındaki hakem kararları ile ilgili konuşması bekleniyor.
