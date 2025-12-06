Sadettin Saran, İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem kararları ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fenerbahçeli yetkililerin, dün akşam Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşündüğü, başkan Sadettin Saran'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edildi.
AMERİKA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA GÖRÜŞECEKLER
İkilinin, Hacıosmanoğlu Amerika'dan döndüğünde yüz yüze görüşmek üzere de randevulaştığı belirtildi.
