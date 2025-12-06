Beşiktaş'ta Elan Ricardo belirsizliği!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Elan Ricardo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun kiralık oynadığı Athletico Paranaense kulübünde de beğenilmediği aktarıldı.
Ricardo ile Brezilya kulübünün yolları ayırmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu nedenle siyah-beyazlıların ocak ayında genç futbolcuya yeni bir kulüp arayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Brezilya ekibiyle 5 maçta 257 dakika süre bulan orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun kiralık oynadığı Athletico Paranaense kulübünde de beğenilmediği aktarıldı.
Ricardo ile Brezilya kulübünün yolları ayırmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu nedenle siyah-beyazlıların ocak ayında genç futbolcuya yeni bir kulüp arayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Brezilya ekibiyle 5 maçta 257 dakika süre bulan orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.