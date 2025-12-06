Manchester City kokuyu aldı, Arsenal'e nefesini hissettirdi!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Sunderland'i konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ruben Dias, 35. dakikada Josko Gvardiol
ve 65. dakikada Phil Foden kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan City, bu akşam Aston Villa'ya yenilen lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
DETAYLAR GELİYOR...
