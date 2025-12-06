Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü, 64. dakikada Milan Skriniar kaydetti. Başakşehir'e beraberliği getiren gol ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 2 maça yükselen Fenerbahçe, 33 puana yükseldi ve haftayı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı.
17 puanda kalan Başakşehir ise 9. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
JHON DURAN GOLE YAKLAŞTI!
Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın savunma arkasına attığı yerden uzun topla etkili oldu, Jhon Duran ilk kontrolünde topu ayağından açtı, ceza sahasında kaleci Muhammed Şengezer'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve kaleci topa sahip oldu.
FRED'İN KAFASI DİREKTEN ÇIKTI!
Maçın 7. dakikasında Fenerbahçe bu kez Fred'le gole çok yaklaştı... Anderson Talisca ile verkaça giren Oğuz Aydın ceza sahası sol çizgisine yakın etkili ortaladı, ön direkte Fred kafayı vurdu ve top direkten çarpıp dışarı gitti.
SHOMURODOV YOKLADI
Müsabakanın 11. dakikasında bu kez Başakşehir kalabalık geldi, Özbek santrfor Eldor Shomurodov,
yay gerisinden kaleyi yokladı, sağ ayak içi plase auta gitti.
BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ
Dakikalar 16'yi gösterirken Başakşehir geçiş hücumunda bir pozisyon buldu. Nuno Da Costa ceza sahasında topla buluştu, Fenerbahçe savunması iyi geriye koştu, Da Costa topla dönmek isterken kritik müdahale Fred'den geldi.
FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Maçın 17. dakikasında, Başakşehir'den Harit, kendi yarı sahasından hızlı çıkmak isteyen Semedo'yu arkadan sarılarak durdurdu ve bu müdahale sonucunda sarı kart gördü.
18. dakikada, Harit'in yaptığı faul sonrası Semedo sağ üst adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Portekizli oyuncuya saha içinde tedavi uygulandı.
19. dakikada, sağ üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Semedo'nun oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Bu sırada Kerem Aktürkoğlu kenarda ısınmaya başladı.
20. dakikada, sakatlanan Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
21. dakikada, Fenerbahçe'de maça sol önde başlayan Oğuz, Semedo'nun sakatlığı sonrası sağ beke geçti. Kerem Aktürkoğlu ise Oğuz'un yerine sol kanatta görev aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN PENALTI BEKLENTİSİ
Mücadelenin 23. dakikasında Başakşehir yine etkili geldi, Abbosek Fayzullaev'in ceza sağ sah çaprazdan vuruşu savunmadaki Anderson Talisca'ya çarpıp kornere çıktı, ev sahibi penaltı bekledi ama hakem devam dedi. Top Talisca'nın vücuduna çarpıp çıktı.
KEMEN UZAKLARDAN DENEDİ
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tehlikeli bölgede top kaybı yaptı, Başakşehir'de Olivier Kemen ceza sahası dışından kaleyi yokladı, sağ ayakla sert şut az farkla yandan dışarı gitti.
EDSON ALVAREZ SARI KART GÖRDÜ
Karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterirken rakip yarı sahada top kaybı yapan Edson Alvarez, Başakşehir'in Amine Harit'le hızlı çıkmak istediği pozisyonda atağı faulle kesince Fenerbahçe'de sarı kart gören ilk isim oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU KORKUTTU
Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo'nun yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 41. dakikada orta sahada iki rakibinin arasında yerde kaldı, arka adalesini tuttu, oyun tedavi için bir süre durduktan sonra yeniden hareketlendi. Milli futbolcu oyuna devam etti.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ
İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçeli futbolcular, orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye "Kontratağa çıkarken maçı bitirdin" diyerek tepki gösterdi.
FENERBAHÇE SKRINIAR'LA ÖNE GEÇTİ
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Sarı lacivertli ekibin sağ kanattan Asensio ile kullandığı kornerde kale alanı ön çizgisinde iyi yükselen Milan Skriniar, uzak köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
BERTUĞ YILDIRIM SKORA DENGE GETİRDİ
81. dakikada ise Başakşehir'in tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Kemen ceza alanı sağ çaprazından son çizgiye inip ortasını yaptı. Ederson'u aşan topa arka direkte Bertuğ iyi yükseldi ve yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve skora eşitliği getirdi.
DOMENICO TEDESCO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü, 64. dakikada Milan Skriniar kaydetti. Başakşehir'e beraberliği getiren gol ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 2 maça yükselen Fenerbahçe, 33 puana yükseldi ve haftayı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı.
17 puanda kalan Başakşehir ise 9. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
JHON DURAN GOLE YAKLAŞTI!
Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın savunma arkasına attığı yerden uzun topla etkili oldu, Jhon Duran ilk kontrolünde topu ayağından açtı, ceza sahasında kaleci Muhammed Şengezer'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve kaleci topa sahip oldu.
FRED'İN KAFASI DİREKTEN ÇIKTI!
Maçın 7. dakikasında Fenerbahçe bu kez Fred'le gole çok yaklaştı... Anderson Talisca ile verkaça giren Oğuz Aydın ceza sahası sol çizgisine yakın etkili ortaladı, ön direkte Fred kafayı vurdu ve top direkten çarpıp dışarı gitti.
SHOMURODOV YOKLADI
Müsabakanın 11. dakikasında bu kez Başakşehir kalabalık geldi, Özbek santrfor Eldor Shomurodov,
yay gerisinden kaleyi yokladı, sağ ayak içi plase auta gitti.
BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ
Dakikalar 16'yi gösterirken Başakşehir geçiş hücumunda bir pozisyon buldu. Nuno Da Costa ceza sahasında topla buluştu, Fenerbahçe savunması iyi geriye koştu, Da Costa topla dönmek isterken kritik müdahale Fred'den geldi.
FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Maçın 17. dakikasında, Başakşehir'den Harit, kendi yarı sahasından hızlı çıkmak isteyen Semedo'yu arkadan sarılarak durdurdu ve bu müdahale sonucunda sarı kart gördü.
18. dakikada, Harit'in yaptığı faul sonrası Semedo sağ üst adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Portekizli oyuncuya saha içinde tedavi uygulandı.
19. dakikada, sağ üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Semedo'nun oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Bu sırada Kerem Aktürkoğlu kenarda ısınmaya başladı.
20. dakikada, sakatlanan Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
21. dakikada, Fenerbahçe'de maça sol önde başlayan Oğuz, Semedo'nun sakatlığı sonrası sağ beke geçti. Kerem Aktürkoğlu ise Oğuz'un yerine sol kanatta görev aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN PENALTI BEKLENTİSİ
Mücadelenin 23. dakikasında Başakşehir yine etkili geldi, Abbosek Fayzullaev'in ceza sağ sah çaprazdan vuruşu savunmadaki Anderson Talisca'ya çarpıp kornere çıktı, ev sahibi penaltı bekledi ama hakem devam dedi. Top Talisca'nın vücuduna çarpıp çıktı.
KEMEN UZAKLARDAN DENEDİ
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tehlikeli bölgede top kaybı yaptı, Başakşehir'de Olivier Kemen ceza sahası dışından kaleyi yokladı, sağ ayakla sert şut az farkla yandan dışarı gitti.
EDSON ALVAREZ SARI KART GÖRDÜ
Karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterirken rakip yarı sahada top kaybı yapan Edson Alvarez, Başakşehir'in Amine Harit'le hızlı çıkmak istediği pozisyonda atağı faulle kesince Fenerbahçe'de sarı kart gören ilk isim oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU KORKUTTU
Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo'nun yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 41. dakikada orta sahada iki rakibinin arasında yerde kaldı, arka adalesini tuttu, oyun tedavi için bir süre durduktan sonra yeniden hareketlendi. Milli futbolcu oyuna devam etti.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ
İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçeli futbolcular, orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye "Kontratağa çıkarken maçı bitirdin" diyerek tepki gösterdi.
FENERBAHÇE SKRINIAR'LA ÖNE GEÇTİ
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Sarı lacivertli ekibin sağ kanattan Asensio ile kullandığı kornerde kale alanı ön çizgisinde iyi yükselen Milan Skriniar, uzak köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
BERTUĞ YILDIRIM SKORA DENGE GETİRDİ
81. dakikada ise Başakşehir'in tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Kemen ceza alanı sağ çaprazından son çizgiye inip ortasını yaptı. Ederson'u aşan topa arka direkte Bertuğ iyi yükseldi ve yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve skora eşitliği getirdi.
DOMENICO TEDESCO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son maça göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.
Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.
Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.
İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.
FENEBRAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.
Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.
SZYMANSKI MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi.
Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti.
YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.
Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.
NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.
37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.
Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.
39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+2. dakikada RAMS Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağdan kullanılan korner atışında Asensio, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-1.
74. dakikada serbest vuruştan Harit'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kale sahasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağa Kemen, diziyle vurdu ancak top üstten auta gitti.
76. dakikada Asensio'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezen, topu kornere göndermeyi başardı.
80. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahası içinde son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ederson'u aşan topa Oğuz Aydın'dan önce kafayı vuran Bertuğ Yıldırım, eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Ebosele), Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 86 Onur Ergün), Fayzullayev (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit, Da Costa (Dk. 78 Brnic)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Kerem Aktürkoğlu), Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan (Dk. 57 Brown), Alvarez, Fred (Dk. 78 İsmail Yüksek), Asensio, Talisca (Dk. 57 Nene), Oğuz Aydın, Duran (Dk. 57 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 80 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Harit, Dk. 46 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 29 Alvarez, Dk. 52 Levent Mercan, Dk. 73 Brown (Fenerbahçe)
Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.
Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.
Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.
İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.
FENEBRAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.
Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.
SZYMANSKI MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi.
Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti.
YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.
Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.
NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.
37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.
Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.
39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+2. dakikada RAMS Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağdan kullanılan korner atışında Asensio, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-1.
74. dakikada serbest vuruştan Harit'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kale sahasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağa Kemen, diziyle vurdu ancak top üstten auta gitti.
76. dakikada Asensio'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezen, topu kornere göndermeyi başardı.
80. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahası içinde son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ederson'u aşan topa Oğuz Aydın'dan önce kafayı vuran Bertuğ Yıldırım, eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Ebosele), Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 86 Onur Ergün), Fayzullayev (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit, Da Costa (Dk. 78 Brnic)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Kerem Aktürkoğlu), Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan (Dk. 57 Brown), Alvarez, Fred (Dk. 78 İsmail Yüksek), Asensio, Talisca (Dk. 57 Nene), Oğuz Aydın, Duran (Dk. 57 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 80 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Harit, Dk. 46 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 29 Alvarez, Dk. 52 Levent Mercan, Dk. 73 Brown (Fenerbahçe)