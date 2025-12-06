Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
0-178'
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
0-138'
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
1-1DA
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-2
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
0-166'
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
0-2
06 Aralık
Hartberg-LASK
2-2
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
1-2
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
1-0
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
1-0IPT
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-1
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
3-0
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
1-1
06 Aralık
QPR-West Bromwich
3-1
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
4-0
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
3-1
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
0-2
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
1-040'
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
1-1
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-0
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
3-4
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
4-1
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
2-0
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
1-1
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
2-1
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-5
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
3-1
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
3-049'
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
2-1
06 Aralık
Everton-N. Forest
3-0
06 Aralık
Nantes-Lens
1-2
06 Aralık
M.City-Sunderland
3-0
06 Aralık
Newcastle-Burnley
2-1
06 Aralık
Tottenham-Brentford
2-0
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
0-250'
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
1-0
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
1-445'
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
3-1
06 Aralık
Inter-Como
2-076'
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
2-0

Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Başakşehir maçında sakatlandı.

calendar 06 Aralık 2025 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 20:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.

Mücadeleni 17. dakikasında Nelson Semedo, arka adalesini tutarak kenara el işareti yaptı.

Sağlık ekipleri sahaya girdi ve Semedo'ya müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 10 5 0 33 13 35
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 4 7 19 18 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
