Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.
Mücadeleni 17. dakikasında Nelson Semedo, arka adalesini tutarak kenara el işareti yaptı.
Sağlık ekipleri sahaya girdi ve Semedo'ya müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
